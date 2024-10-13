बाबा सिद्दीकी के निधन पर इन सेलेब्स ने जताया दुख, माही विज हुईं इमोशनल
Bollywood Staff
| Oct 13, 2024
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार कर हत्या कर दी गई.
बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्रोई गैंग ने ली है.
बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और टीवी के सितारों से काफी गहरा रिश्ता रहा है. वो हर साल इफ्तार पार्टी में सलमान खान सहित तमाम स्टार्स को बुलाते थे.
बाबा सिद्दीकी ने ही अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरूख खान की दोस्ती फिर से करवाई थी.
बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सुनते ही कई एक्टर्स और एक्ट्रेस उनके घर जा पहुंचे. शिल्पा शेट्टी भी उनके घर पहुंच कर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं.
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिम्मेदारी लेने के बाद सलमान खान भी बाबा सिद्दीकी के घर हाई सिक्योरिटी के साथ पहुंचे.
टीवी एक्ट्रेस सना खान भी अपने पति के साथ बाबा सिद्दीकी के घर उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची.
टीवी एक्ट्रेस माही विज ने अपनी बेटी तारा के साथ बाबा सिद्दीकी की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है. उसमें उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है.
माही विज ने लिखा 'हम आपको बहुत प्यार करते हैं. आप हमारी रक्षा करते थे हमारा ध्यान रखते थे और आप ही..मुझे भरोसा नहीं हो रहा है'.
'तारा कहां है अरे मेरा बच्चा तारा..' हम अब कभी भी ये शब्द नहीं सुन पाएंगे.
