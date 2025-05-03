ऑफ शोल्डर ड्रेस में 'बबीता जी' ने दिखाया हॉट अवतार, कातिलाना अंदाज देख उड़े फैंस के होश
Sadhna Mishra
| May 03, 2025
मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बबीता अय्यर का रोल निभाने वाली मुनमुन दत्ता आज हर घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं.
वह अक्सर अपनी फोटोज और वीडियो से सोशल मीडिया पर धमाल मचाती रहती हैं.
लेकिन एक्ट्रेस की हालिया पोस्ट ने इंटरनेट पर आग ही लगा दी है.
दरअसल, मुनमुन ने अब अपनी ऑफ शोल्डर ड्रेस में कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका बोल्ड अवतार तहलका मचा रहा है.
लेटेस्ट फोटोज में 'बबीता जी' ने भूरी और काले रंग की स्वेटर स्टाइल ड्रेस पहनी है, जिसमें उनका लुक बेहद ग्लैमरस दिख रहा है.
तस्वीरों में मुनमुन ने अलग-अलग एंगल से दिलकश पोज देकर फैंस का दिल जीत लिया.
इन तस्वीरों के साथ मुनमुन ने कैप्शन लिखा, 'जंगली की तरह', जो वायरल हो गया.
फैंस उनकी स्टाइल और स्माइल की खूब तारीफ कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जमकर अपनी राय रख रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'आपका स्टाइल कमाल का है', तो किसी ने मुस्कान की तारीफ की.
'बबिता जी' के नाम से फेमस मुनमुन दत्ता TMKOC में अपने किरदार से घर-घर में मशहूर हैं.
