Baby John के इस एक्टर ने ठुकराया था इस हसीना का Proposal, पड़ी थी दूसरे लड़कों से मार
Bollywood Staff
| Dec 27, 2024
वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बेबी जॉन' हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई है.
इस फिल्म में वरुण धवन के साथ साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी ने भी काम किया है.
वरुण धवन ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू किया है. जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के कई खुलासे किए हैं.
वरुण धवन ने बताया कि क्लास 8th में श्रद्धा कपूर को उनपर क्रश था. उन्होंने अपनी फीलिंग्स को उनके सामने जाहिर किया था.
वरुण धवन ने बताया कि उन्होंने श्रद्धा कपूर के उस प्रपोजल को ठुकरा दिया था क्योंकि उनका क्रश नताशा दलाल थीं.
वरुण धवन ने बताया प्रपोजल ठुकराने के कुछ समय बाद वो श्रद्धा कपूर की बर्थडे पार्टी में उनके घर गए थे.
वरुण धवन ने कहा कि पार्टी में उन 4 लड़कों ने मुझे घेर लिया था. जो श्रद्धा कपूर को पसंद करते थे.
वरुण धवन ने कहा, 'उन 4 लड़कों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं श्रद्धा को क्यों पसंद नहीं करता हूं?'
वरुण धवन ने बताया कि उन लड़कों ने अचानक मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया था और जिसके बाद मैंने भी उन्हें मारा था.
वरुण धवन ने कहा, 'श्रद्धा ने उन 4 लड़कों से मुझे पिटवाया था क्योंकि मैंने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया था.'
