Baby John की ये एक्ट्रेस बनीं इंटरनेट की नई Sensation, इनकी खूबसूरती देख फैंस हुए घायल
Bollywood Staff
| Dec 25, 2024
वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बेबी जॉन' हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है.
वरुण धवन की मूवी बेबी जॉन साउथ की फिल्म 'थेरी' का हिंदी रीमेक है.
फिल्म 'बेबी जॉन' में वरुण धवन के साथ साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी नजर आएंगे.
एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने बॉलीवुड में इम्तियाज अली की फिल्म 'जब वी मेट' से चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया था.
लेकिन इन दिनों वामिका गब्बी इंटरनेट की नई सेंसेशन बन गई हैं.
वामिका गब्बी की खूबसूरती को देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.
वामिका गब्बी हर आउटफिट में बेहद खूबसूरत लगती हैं.
वामिका गब्बी की आंखों को देखकर फैंस उनसे नजरें नहीं हटा पाते हैं.
वामिका गब्बी सोशल मीडिया पर आए दिन काफी स्टाइलिश और बोल्ड फोटोज को पोस्ट करती रहती हैं.
