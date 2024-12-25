Baby John की ये एक्ट्रेस बनीं इंटरनेट की नई Sensation, इनकी खूबसूरती देख फैंस हुए घायल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 25, 2024

वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बेबी जॉन' हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन की मूवी बेबी जॉन साउथ की फिल्म 'थेरी' का हिंदी रीमेक है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'बेबी जॉन' में वरुण धवन के साथ साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने बॉलीवुड में इम्तियाज अली की फिल्म 'जब वी मेट' से चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया था.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इन दिनों वामिका गब्बी इंटरनेट की नई सेंसेशन बन गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका गब्बी की खूबसूरती को देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका गब्बी हर आउटफिट में बेहद खूबसूरत लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका गब्बी की आंखों को देखकर फैंस उनसे नजरें नहीं हटा पाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका गब्बी सोशल मीडिया पर आए दिन काफी स्टाइलिश और बोल्ड फोटोज को पोस्ट करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हर लहंगे और साड़ी में परफेक्ट लगेंगी आप, शादी में ट्राई करें TV की 'अक्षरा' का स्टाइल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.