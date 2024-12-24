Baby John की एडवांस बुकिंग में बिके इतने टिकट, Varun Dhawan की मूवी का है ऐसा हाल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 24, 2024

बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.

फिल्म 'बेबी जॉन' को एडवांस टिकट बुकिंग में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बेबी जॉन' के अब तक 56424 टिकट बिक गए थे.

वरुण धवन की फिल्म की इतनी टिकट के बिकने के बाद 1.65 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

वहीं, फिल्म 'बेबी जॉन' ने ब्लॉक सीट के साथ 2.47 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

अब देखने वाली बात होगी कि वरुण धवन की फिल्म ओपनिंग डे पर कितनी कमाई करती है.

