Baby John की एडवांस बुकिंग में बिके इतने टिकट, Varun Dhawan की मूवी का है ऐसा हाल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 24, 2024
बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बेबी जॉन' को एडवांस टिकट बुकिंग में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'बेबी जॉन' के अब तक 56424 टिकट बिक गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन की फिल्म की इतनी टिकट के बिकने के बाद 1.65 करोड़ रुपये की कमाई हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, फिल्म 'बेबी जॉन' ने ब्लॉक सीट के साथ 2.47 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब देखने वाली बात होगी कि वरुण धवन की फिल्म ओपनिंग डे पर कितनी कमाई करती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रॉकेट से भी तेज निकली रफ्तार... जब Salman Khan के कहने पर इस सिंगर ने बनाया 30 मिनट में गाना
अगली वेब स्टोरी देखें.