Year Ender 2024: इस साल सुपर फ्लॉप रहीं ये फिल्में
Shashikant Mishra
| Dec 27, 2024
कटरीना कैफ की फिल्म 'मेरी क्रिसमस' ने सिर्फ 18.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
अक्षय कुमार की फिल्म 'बड़े मिया छोटे मियां' 59.17 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
अक्षय कुमार की फिल्म 'सरफिरा' ने 22.13 करोड़ रुपये कमाए थे.
अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' ने सिर्फ 52.29 करोड रुपये कमाए थे.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'योद्धा' ने 32.45 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' ने सिर्फ 30.69 की कमाई की थी.
जॉन अब्राहम की फिल्म 'वेदा' ने 20.25 ने करोड़ रुपये कमाए थे.
