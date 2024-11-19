इस पाकिस्तानी हसीना को डेट कर रहे हैं बादशाह, दोनों में कौन हैं ज्यादा अमीर?
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
मशहूर रैपर और पंजाबी सिंगर बादशाह का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ जुड़ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
दावा है कि दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया और बादशाह की कई फोटोज वायरल हो चुकी हैं, जो एक साथ पार्टी करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में फैंस के बीच दोनों की नेटवर्थ की चर्चा भी होने लगी है.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस हैं, जो एक शो के लिए मोटी फीस चार्ज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट के मुताबिक, हानिया एक एपिसोड के लिए 3 से 4 लाख रुपये मेकर्स से वसूलती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
27 साल की हानिया आमिर की कुल संपत्ति 5 मिलियन डॉलर के बीच है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, बादशाह भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बादशाह एक लाइव शो के लिए 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दावा है कि बादशाह की नेटवर्थ 124 करोड़ के आसपास की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बादशाह ने एक बार बताया था कि उनके पास 22 लाख रुपये के जूते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस वेडिंग सीजन कीर्थि सुरेश की तरह करें ड्रेसअप, कॉपी करें उनके ये 10 आउटफिट्स
अगली वेब स्टोरी देखें.