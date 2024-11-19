इस पाकिस्तानी हसीना को डेट कर रहे हैं बादशाह, दोनों में कौन हैं ज्यादा अमीर?

Kavita | Nov 19, 2024

मशहूर रैपर और पंजाबी सिंगर बादशाह का नाम पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ जुड़ रहा है.

दावा है कि दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं.

हानिया और बादशाह की कई फोटोज वायरल हो चुकी हैं, जो एक साथ पार्टी करते हैं.

ऐसे में फैंस के बीच दोनों की नेटवर्थ की चर्चा भी होने लगी है.

हानिया पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस हैं, जो एक शो के लिए मोटी फीस चार्ज करती हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, हानिया एक एपिसोड के लिए 3 से 4 लाख रुपये मेकर्स से वसूलती हैं.

27 साल की हानिया आमिर की कुल संपत्ति 5 मिलियन डॉलर के बीच है.

वहीं, बादशाह भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.

बादशाह एक लाइव शो के लिए 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.

दावा है कि बादशाह की नेटवर्थ 124 करोड़ के आसपास की हैं.

बादशाह ने एक बार बताया था कि उनके पास 22 लाख रुपये के जूते हैं.

