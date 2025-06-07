'उनके संग बच्चे पैदा करना चाहूंगा', इस सिंगर पर बयान देकर ट्रोल हुए बादशाह
Shashikant Mishra
| Jun 07, 2025
पॉपुलर रैपर और सिंगर बादशाह अपनी बेहतरीन गायकी से लोगों के दिल पर राज करते हैं. वह अपने बयानों के कारण भी चर्चा में रहते हैं.
बादशाह ने हाल ही में ऐसा कमेंट किया है जो चर्चा में आ गया है. इसके बाद उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है.
बादशाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर दुआ लीपा के साथ दिल वाला इमोजी बनाया है. जिस पर फैंस ने कमेंट किए हैं.
एक फैन ने सवाल किया कि क्या दुआ लीपा संग मिलकर नया ट्रैक लाने वाले हैं. इस पर बादशाह ने कहा, 'मैं इसकी जगह उनके साथ बच्चे पैदा करना चाहूंगा भाई.'
दुआ लीपा को लेकर किया गया बादशाह का कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बादशाह ने दुआ लीपा के लिए जो कमेंट किया है, उसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है.
बताते चलें कि बादशाह काफी समय से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग अफेयर को लेकर चर्चा में बने हुए थे.
