गोविंदा के बाद बुढ़ापे में तलाक लेगा ये एक्टर, ऑनस्क्रीन बहन संग रचाई थी...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
गोविंदा के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि एक और एक्टर तलाक लेने वाला है. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर अमन वर्मा की...
Source:
Instagram
खबर है कि टीवी एक्टर अमन वर्मा जल्द ही अपनी पत्नी नंदना लालवानी से तलाक लेने वाले हैं. शादी के 9 साल बाद अमन वर्मा ने ये फैसला लिया है.
Source:
Instagram
अमन वर्मा टीवी के कई बड़े शोज में नजर आ चुके हैं. अमन वर्मा ने बिग बॉस में भी काम किया है. इसके अलावा बागवान में काम करके अमन वर्मा ने धमाल मचा दिया था.
Source:
Instagram
अमन वर्मा के एक करीबी ने बताया है कि दोनों ने अपने रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की है लेकिन ऐसा नहीं हो सका.
Source:
Instagram
अमन वर्मा और नंदना लालवानी के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक आ पहुंची.
Source:
Instagram
अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है. हालांकि इस बारे में अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने कमेंट करने से मना कर दिया है.
Source:
Instagram
आपको जानकर हैरानी होगी कि अमन वर्मा और नंदना लालवानी टीवी की दुनिया में भाई बहन का किरदार निभा चुके हैं.
Source:
Instagram
अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने हमने ली शपथ में साथ काम किया था. कुछ समय डेट करने के बाद अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने एक दूसरे से शादी कर ली.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 70s के सुपरस्टार विनोद मेहरा की सुपरहिट फिल्में, वीकेंड में फैमिली संग जरूर देखें
अगली वेब स्टोरी देखें.