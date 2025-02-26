गोविंदा के बाद बुढ़ापे में तलाक लेगा ये एक्टर, ऑनस्क्रीन बहन संग रचाई थी...

Feb 26, 2025

गोविंदा के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि एक और एक्टर तलाक लेने वाला है. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर अमन वर्मा की...

खबर है कि टीवी एक्टर अमन वर्मा जल्द ही अपनी पत्नी नंदना लालवानी से तलाक लेने वाले हैं. शादी के 9 साल बाद अमन वर्मा ने ये फैसला लिया है.

अमन वर्मा टीवी के कई बड़े शोज में नजर आ चुके हैं. अमन वर्मा ने बिग बॉस में भी काम किया है. इसके अलावा बागवान में काम करके अमन वर्मा ने धमाल मचा दिया था.

अमन वर्मा के एक करीबी ने बताया है कि दोनों ने अपने रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की है लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

अमन वर्मा और नंदना लालवानी के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि बात तलाक तक आ पहुंची.

अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है. हालांकि इस बारे में अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने कमेंट करने से मना कर दिया है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि अमन वर्मा और नंदना लालवानी टीवी की दुनिया में भाई बहन का किरदार निभा चुके हैं.

अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने हमने ली शपथ में साथ काम किया था. कुछ समय डेट करने के बाद अमन वर्मा और नंदना लालवानी ने एक दूसरे से शादी कर ली.

