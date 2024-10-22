60 करोड़ के महल में रहते हैं 'बाहुबली' के Prabhas, 241 करोड़ की संपत्ति पर करते हैं राज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 22, 2024
साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग लिस्ट बहुत लंबी है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर प्रभास काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. प्रभास हैदराबाद के एक लग्जरी घर में रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रभास का हैदराबाद वाला घर पॉश इलाके जाबुली हिल्स में है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रभास के घर के इंटीरियर्स बहुत ही यूनिक है. साथ ही घर के बाहर एक खूबसूरत गार्डन और स्वीमिंग पूल भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रभास की नेटवर्थ की बात करें तो एक्टर की कुल संपत्ति 241 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रभास एक फिल्म के लिए 15 से 40 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रभास की कमाई का मुख्य साधन उनकी फिल्में और एडवरटाइजमेंट है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जबरा फैन भी नहीं बता पाएगा प्रभास का पूरा नाम, बॉलीवुड की इस फिल्म से किया डेब्यू
अगली वेब स्टोरी देखें.