60 करोड़ के महल में रहते हैं 'बाहुबली' के Prabhas, 241 करोड़ की संपत्ति पर करते हैं राज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 22, 2024

साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग लिस्ट बहुत लंबी है.

एक्टर प्रभास काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. प्रभास हैदराबाद के एक लग्जरी घर में रहते हैं.

प्रभास का हैदराबाद वाला घर पॉश इलाके जाबुली हिल्स में है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है.

प्रभास के घर के इंटीरियर्स बहुत ही यूनिक है. साथ ही घर के बाहर एक खूबसूरत गार्डन और स्वीमिंग पूल भी है.

प्रभास की नेटवर्थ की बात करें तो एक्टर की कुल संपत्ति 241 करोड़ रुपये है.

प्रभास एक फिल्म के लिए 15 से 40 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं.

प्रभास की कमाई का मुख्य साधन उनकी फिल्में और एडवरटाइजमेंट है.

