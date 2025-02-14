'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी के ये 10 लुक्स उड़ा देंगे होश, बार-बार देखने का...
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा अपने सिजलिंग लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली मल्होत्रा अपने ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न लुक्स में कहर ढाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में हर्षाली ने रेड कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है, जिसमें वह अप्सरा से कम सुंदर नहीं लगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली का ये ऑफ शोल्डर ड्रेस में लुक भी कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
गर्ल्स कॉलेज में हर्षाली की तरह शॉर्ट डांगरी और टॉप को काफी आराम से कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली मल्होत्रा ने इस फोटो में क्रॉप टॉप और लोअर पहना है. इस लुक में वह क्यूट लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में हर्षाली ने काफी कूल लुक रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली इस तस्वीर में काफी क्यूट लग रही हैं. वह सिर पर दुपट्टा ओढ़े दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली मल्होत्रा की इन लुक्स को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉलेज गर्ल्स हर्षाली की इन ड्रेसेस को आसानी से कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ेगी विक्की कौशल की Chhaava, पहले दिन कमाएगी इतने...
अगली वेब स्टोरी देखें.