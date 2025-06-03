17 साल को हो गईं सलमान खान की 'मुन्नी', एक्ट्रेस की इन फोटोज को देख हार बैठेंगे दिल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 03, 2025

हर्षाली मल्होत्रा बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, इन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म की है.

हर्षाली आज यानी 3 जून को अपना 17वां जन्मदिन मना रहीं हैं.

हर्षाली सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

हर्षाली ने 'बजरंगी भाईजान' फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाया था.

इस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था.

एक्ट्रेस का फैशन सेन्स बहुत कमाल का है. आप इनसे ड्रेस आईडिया भी ले सकती हैं.

हर्षाली को लोग बहुत पसंद करते हैं. इनकी क्यूटनेस देख लोग दीवाने हो जाते हैं.

