'आसमां से आई एक परी', 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' की तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 12, 2025
सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' साल 2015 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली मल्होत्रा ने काम किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली मल्होत्रा ने पाकिस्तानी लड़की मुन्नी का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके क्यूट अंदाज को काफी पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी अब बड़ी हो गई हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली मल्होत्रा ने एक बार फिर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. वह खूबसूरत वादियों में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
17 साल की हर्षाली मल्होत्रा की इन तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है. एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फैंस कमेंट भी कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फैन ने लिखा है, 'आसमां से आई एक परी.' एक फैन ने लिखा है, '2000 की ऐश्वर्या राय.' एक फैन ने लिखा है, 'करीना कपूर 2.0.'
Source:
Bollywoodlife.com
हर्षाली मल्होत्रा के करियर की दूसरी फिल्म 'अखंडा 2' इसी साल यानी 2025 में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भोजपुरी की इस हसीना की बोल्डनेस देख आहें भरते हैं फैंस
अगली वेब स्टोरी देखें.