रिवीलिंग स्कर्ट में अनुष्का सेन ने दिखाई कातिल अदाएं, 'चश्मिश क्वीन' बन जीता फैंस का दिल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 26, 2025
'बालवीर' शो से घर-घर में पहचान बनाने वाली अनुष्का सेन एक टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वह अक्सर अपनी क्यूटनेस और ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन की स्टाइलिश फोटोज और फैशन सेंस युवाओं के बीच खासा पॉपुलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है, जो अब वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का ने व्हाइट टॉप और ब्लू कलर की स्टाइलिश रिवीलिंग स्कर्ट में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में उन्होंने ब्राउन कलर का आई-मॉडल चश्मा पहन रखा है, जो उनके लुक को और भी शानदार बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सीढ़ियों पर अलग-अलग स्टाइलिश पोज देती अनुष्का की ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके इस पोस्ट पर फैंस प्यार बरसा रहे हैं, किसी ने उन्हें 'चश्मिश क्वीन' तो किसी ने 'सबसे प्यारी स्माइल' का खिताब दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी से लेकर वेब सीरीज तक अनुष्का सेन ने अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जल्द ही 'गुड न्यूज' सुनाएगी 'ये है मोहब्बतें' की ये हसीना, मां बनने से पहले किया...
अगली वेब स्टोरी देखें.