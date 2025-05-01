अनुष्का शर्मा की खूबसूरत और दिलकश तस्वीरें, फोटोज देख हार बैठेंगे दिल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2025

अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.

अनुष्का का जन्म 1 मई 1988 को हुआ था. आज एक्ट्रेस अपना 37वां जन्मदिन मना रहीं हैं.

अनुष्का शर्मा ने अपन फिल्मी करियर की शुरुआत 'रब ने बना दी जोड़ी' से किया था.

इस फिल्म में अनुष्का के साथ शाहरुख खान भी थे. यह फिल्म सुपरहिट हुई थी.

इसके बाद एक्ट्रेस ने बैक टू बैक कई फिल्में दी. जिससे वो बहुत जल्दी फेमस हो गईं.

अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के साथ शादी रचा ली.

अनुष्का और विराट के दो बच्चे हैं. दोनों सेलेब्स हाल ही में लंदन शिफ्ट हो गए हैं.

