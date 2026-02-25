90s की टॉप एक्ट्रेस दिव्या भारती की हसीन फोटोज, हर लुक में लगती थीं प्यारी

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2026

दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक थीं.

Source: Bollywoodlife.com

इन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की सादगी और खूबसूरती पर एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक फिदा थे.

Source: Bollywoodlife.com

दिव्या भारती को श्रीदेवी की हमशक्ल भी कहा जाता था.

Source: Bollywoodlife.com

दिव्या भारती ने महज 19 साल की उम्र में शादी कर ली.

Source: Bollywoodlife.com

शादी से पहले एक्ट्रेस ने इस्लाम अपना लिया था.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि शादी के 11 महीने बाद ही एक्ट्रेस की मौत हो गई.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बैकलेस गाउन में पूजा हेगड़े का जलवा, फैशन वीक में दिखाई दिलकश अदाएं; देखें तस्वीरें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.