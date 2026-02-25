90s की टॉप एक्ट्रेस दिव्या भारती की हसीन फोटोज, हर लुक में लगती थीं प्यारी
Shreya Pandey
| Feb 25, 2026
दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक थीं.
इन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था.
एक्ट्रेस की सादगी और खूबसूरती पर एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक फिदा थे.
दिव्या भारती को श्रीदेवी की हमशक्ल भी कहा जाता था.
दिव्या भारती ने महज 19 साल की उम्र में शादी कर ली.
शादी से पहले एक्ट्रेस ने इस्लाम अपना लिया था.
हालांकि शादी के 11 महीने बाद ही एक्ट्रेस की मौत हो गई.
