आमिर अली की मिस्ट्री गर्ल अंकिता कुकरेती की खूबसूरत तस्वीरें, हुस्न के जलवे उड़ा देंगे चैन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

टीवी एक्टर आमिर अली और संजीदा शेख के चार साल के तलाक के बाद अब आमिर अली दिल किसी और पर आ गया है.

आमिर अली की मिस्ट्री गर्ल का नाम अंकिता कुकरेती है. सोशल मीडिया पर इनकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.

अंकिता भी एक टीवी एक्ट्रेस हैं. अंकिता टीवी शोज के अलावे विज्ञापनों में भी काम करती हैं.

अंकिता दिखने में बेहद खूबसूरत हैं उनके फैंस उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं.

अंकिता एथनिक हो या वेस्टर्न ड्रेस सभी में वो बिलकुल अप्सरा लगती हैं. उनकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना सकती है.

ब्लैक कटआउट ड्रेस में अंकिता बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं हैं. यह सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था.

सूट में भी एक्ट्रेस बहुत प्यारी लगती हैं. एक्ट्रेस का लुक लोगों के लिए बहुत खास है.

