आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी की खूबसूरत तस्वीरें, 59 की उम्र में भी लगती हैं एकदम हसीन
Shreya Pandey
| Mar 14, 2025
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने 13 मार्च को मुंबई में मीडिया के सामने बर्थडे मनाया और गर्लफ्रेंड गौरी के बारे में खुलासा किया.
आमिर और गौरी पिछले एक साल से एक दूसरे को डेट कर रहें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पिछले एक साल से जानते हैं.
गौरी स्प्रैट बेंगलुरु में रहती हैं और आमिर की फिल्मों में काम कर रहीं हैं. गौरी एक हेयरड्रेसिंग हैं.
गौरी का एक 6 साल का बेटा भी है. गौरी सलमान और शाहरुख खान से भी मिल चुकी हैं.
जहां आमिर की उम्र 60 साल है वहीं गौरी भी 59 साल की हैं. लेकिन फिर भी वो एकदम यंग और खूबसूरत नजर आ रहीं हैं.
तस्वीर में गौरी स्ट्रेट काले बालों में नजर आ रहीं हैं. इस फोटो को देखकर लोग भी उनके फैन हो गए हैं.
गौरी का मासूम और खूबसूरत लुक लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है. फोटो देख लोग बहुत हैरान हैं.
