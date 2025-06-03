एक्ट्रेस जिया खान की खूबसूरत तस्वीरें, सादगी और मासूमियत पर फिदा थे फैंस
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 03, 2025
जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
इनका असली नाम नफीसा रिजवी खान था.
Source:
Bollywoodlife.com
ये एक ब्रिटिश-इंडियन एक्ट्रेस थीं. साल 2007 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने कई फिल्में की. इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की लास्ट फिल्म 'हाउसफुल' थी. ये साल 2010 में आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने ही घर में पंखे से लटक के अपनी जान दे दी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss 19 के लिए TMKOC छोड़ रहीं 'बबिता जी'? मेकर्स ने किया अप्रोच
अगली वेब स्टोरी देखें.