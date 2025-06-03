एक्ट्रेस जिया खान की खूबसूरत तस्वीरें, सादगी और मासूमियत पर फिदा थे फैंस

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 03, 2025

जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को हुआ था.

इनका असली नाम नफीसा रिजवी खान था.

ये एक ब्रिटिश-इंडियन एक्ट्रेस थीं. साल 2007 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया गया.

एक्ट्रेस ने कई फिल्में की. इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म की थी.

एक्ट्रेस की लास्ट फिल्म 'हाउसफुल' थी. ये साल 2010 में आई थी.

एक्ट्रेस ने 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था.

एक्ट्रेस ने अपने ही घर में पंखे से लटक के अपनी जान दे दी.

