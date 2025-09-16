मधुबाला को टक्कर देने वाली एक्ट्रेस की खूबसूरत तस्वीरें, सुंदरता के दीवाने थे एक्टर-डायरेक्टर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2025

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहें हैं, जिसकी खूबसूरती देख लोग दीवाने हो जाते थे.

इस एक्ट्रेस का नाम 'मीना कुमारी' है. इन्होने कई शानदार फिल्में की हैं.

मीना कुमारी ने खुद से कई साला बड़े डायरेक्टर से शादी रचाई, लेकिन इनकी शादी चल नहीं पाई.

बाद में दोनों का तलाक हो गया, तलाक के बाद एक्ट्रेस एकदम अकेली हो गईं.

मीना कुमारी लीवर संबंधी बीमारी के चपेट में आ गईं. जिससे उनकी तबियत ख़राब रहने लगी.

मीना कुमारी की अंतिम फिल्म पाकिजा थी. मीना की यह फिल्म हिट हो गई.

साल 1972 में मीना का निधन हो गया. उस समय उनकी उम्र 38 साल थी.

