अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की दुल्हन की खूबसूरत तस्वीरें, सभी लुक में लगती हैं कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 27, 2025

अमेजॉन के मालिक और अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन जेफ बेजोस शादी कर रहें हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जेफ बेजोस अपनी मंगेतर लॉरेन सांचेज के साथ शादी करने वाले हैं

जेफ बेजोस अपनी मंगेतर लॉरेन सांचेज के साथ दूसरी शादी रचा रहें हैं.

लॉरेन सांचेज एक जर्नलिस्ट हैं. वहीं जेफ दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं.

अपनी शादी के लिए लॉरेन सांचेज ने 27 स्टाइलिश ड्रेसेस बनवाई हैं.

दोनों अपनी शादी इटली के वेनिस में कर रहें हैं.

लॉरेन सांचेज सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

