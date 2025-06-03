अमिताभ बच्चन और पत्नी जया की खूबसूरत तस्वीरें, शादी को पूरे हुए 52 साल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 03, 2025
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को 52 साल हो गए हैं. दोनों ने 3 जून 1973 को ब्याह रचाया था.
दोनों की शादी लव मैरिज हुई थी. शादी से पहले अमिताभ ने जया को प्रपोज किया था.
जया ने अमिताभ को पहली बार पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था. एक्ट्रेस को अमिताभ पहली ही नजर में पसंद आ गए थे.
उस वक्त अमिताभ स्ट्रगल कर रहें थे. जबकि जया एक फेमस एक्ट्रेस थीं.
उसी दौरान अमिताभ की एक फिल्म 'जंजीर' रिलीज और सुपरहिट हो गई. फिल्म के हिट होने के बाद अमिताभ और जया घूमने के लिए लंदन जा रहें थे.
इसी बीच अमिताभ के पिता ने कहा कि अगर घूमने जाना है तो दोनों को पहले शादी करनी होगी.
इस तरह से दोनों ने शादी कर लिया. शादी के बाद सभी उतार-चढ़ाव में दोनों ने एक-दूसरे का साथ दिया.
