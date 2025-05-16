भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें, देसी लुक में लगती हैं कमाल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 16, 2025
मोनालिसा भोजपुरी की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं.
मोनालिसा बोल्ड अंदाज में जितनी सुंदर लगती हैं उससे ज्यादा वो देसी लुक में कयामत लगती हैं.
मोनालिसा ने कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम किया है. इन्होंने कई शोज में भी काम किया है.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने ब्लैक साड़ी पहन रखी है. जिसमें उनका लुक खूबसूरत लग रहा है.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने ग्रीन साड़ी पहन रखी है. इसमें भी वो कयामत लग रहीं हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने रेड साड़ी पहन रखी है, साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने सिंदूर और बिंदी भी लगाया है.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने हैवी साड़ी कैरी किया है. इस दुल्हन लुक में वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.
