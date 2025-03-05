21 साल में मिस इंडिया बनी मीनाक्षी शेषाद्रि की खूबसूरत तस्वीरें, अदाएं और नजाकत मन मोह लेंगी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि महज 21 साल की उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपको मीनाक्षी की सबसे खूबसूरत फोटोज दिखा रहें हैं, जिसे देख कर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
मीनाक्षी 18 साल की उम्र में फ़िल्मों में आईं और सुपरहिट हीरोइन बन गईं. मीनाक्षी ने 'दामिनी', 'हीरो' और 'घातक' जैसी फ़िल्मों में जबरदस्त एक्टिंग की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
मीनाक्षी एक एक्टर के साथ-साथ डांसर भी है. इनकी गिनती क्लासिकल डांस करने वाली एक्ट्रेसेस में होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
मीनाक्षी ने बड़े-बड़े एक्टरों के साथ काम किया है. इनकी आखिरी फिल्म 'घातक' बहुत शानदार थी.
Source:
Bollywoodlife.com
मीनाक्षी ने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई सुपरहिट फिल्में की हैं. जिसमें गंगा जमुना सरस्वती', 'तूफान' और 'अकेला' शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने जमाने में मीनाक्षी का बॉलीवुड में राज चलता था. ये श्रीदेवी के स्टारडम को टक्कर देने वाली एक्ट्रेस थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ये हैं घर-परिवार में फुट डालने और साजिश रचने वाली हसीनाएं, टीवी शोज में निभाएं खतरनाक किरदार
अगली वेब स्टोरी देखें.