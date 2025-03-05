तमन्ना भाटिया के इन फोटोज को देख हार बैठेंगे दिल, देसी लुक में लगती हैं हुस्न की मल्लिका
Shreya Pandey
| Mar 05, 2025
साउथ और हिंदी फिल्मों में काम करने वाली तमन्ना भाटिया एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी फेमस हैं.
साउथ के अलावे इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. हाल ही में तमन्ना का गाना आज की रात भी खूब वायरल हुआ था.
इन फोटोज में तमन्ना ने अपनी बचपन की दोस्त और डिजाइनर ओहायला खान के द्वारा डिजाइन की हुई ड्रेस को पहना है.
ब्लू कलर के इस ड्रेस में एक्ट्रेस का लुक बहुत प्यारा लग रहा है. एक्ट्रेस की अदाएं भी कातिलाना लग रहा है.
एक्ट्रेस ने पर्पल शिमरी साड़ी पहन रखा है. इसमें एक्ट्रेस का लुक भी कमाल लग रहा है.
इस लुक में एक्ट्रेस बलां की हसीन लग रहीं हैं. इसका यह लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
पिंक और ग्रीन साड़ी में एक्ट्रेस बहुत का देसी अंदाज बहुत स्पेशल लग रहा है.
