विराट कोहली-अनुष्का शर्मा के घर की खूबसूरत तस्वीरें, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा के घर की खूबसूरत तस्वीरें, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
Shreya Pandey
| May 12, 2025
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा इंडस्ट्री के टॉप और क्यूट कपल्स में एक हैं.
विराट कोहली एक बेहतरीन क्रिकेटर हियँ तो वहीं अनुष्का शर्मा एक टॉप इंडियन एक्ट्रेस हैं.
दोनों साथ में बेहद खूबसूरत और क्यूट लगते हैं. दोनों ने कुछ महीने पहले एक खूबसूरत आलिशान बंगला लिया था.
सेलेब्स ने इस प्रॉपर्टी को 19 करोड़ में खरीदा था. वहीं इसे बनाने में 13 करोड़ रुपये लगे हैं.
सेलेब्स के इस घर में नए घर में 400 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल भी है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आलिशान घर की कीमत 32 करोड़ रूपये हैं.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने बच्चों के साथ हाल ही में लंदन शिफ्ट हो गए हैं.
