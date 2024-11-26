फैंटेसी लाइफ को जी रही हैं ओटीटी की यह दीवा, अपने यूनीक फैशन को लेकर हो गई हैं पॉपुलर
Bollywood Staff
| Nov 26, 2024
नेटफ्लिक्स के शो 'बॉलीवुड लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' में शालिनी पासी ने अपने बेबाक अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है.
शो में शालिनी पासी अपने यूनीक फैशन को लेकर भी बहुत फेमस हुई हैं.
शो में शालिनी पासी ने बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेसेस को कैरी किया है. उन्होंने शो में बहुत ही कलरफुल आउटफिट्स पहने हैं.
शालिनी पासी की ड्रेसेस के अलावा उनके यूनीक हैंडबैग, हेडगियर, और हेयरबैंड्स ने उन्हें यंग ऑडियंस के बीच कभी पॉपुलर बना दिया है.
शालिनी पासी ने शो में बताया कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही हैं. उन्होंने कहा शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है.
शालिनी पासी ने अपने यूनीक फैशन के बारे में बताते हुए कहा, 'मेरे बाल नैचुरल है, मेरे बाल सच में इतने काले हैं और ये मेरी स्किन पर ये बहुत ही नॉर्मल लगते हैं.'
शालिनी पासी ने कहा अपने बालों में लाइट लाने के लिए वो हमेशा क्लिप्स और हेयरबैंड्स को पहनना पसंद करती हैं.
शालिनी पासी ने बताया, 'मैं एक कलाकार होने के नाते कई चीजें अपनी ड्रेसिंग में यूज करती हूं और कई रंगों को भी एड करती हूं.'
शालिनी पासी एक आर्ट कलेक्टर हैं. वो कहती हैं उन्हें चीजें कलेक्ट करना बहुत पसंद है.
शालिनी पासी ने बताया कि वो आर्ट से इतना ज्यादा इंस्पायर होती हैं कि कई बार वो वैसे ही लुक्स और ड्रेसेस को अपनाती हैं.
शालिनी पासी कहती हैं 'ऐसा कर के मुझे फील होता है कि मैं अपनी फैंटेसी में जी रही हूं और हर इंसान इसे पसंद करता है.'
