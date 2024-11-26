फैंटेसी लाइफ को जी रही हैं ओटीटी की यह दीवा, अपने यूनीक फैशन को लेकर हो गई हैं पॉपुलर

शालिनी पासी ने अपने यूनीक फैशन के बारे में बताते हुए कहा, 'मेरे बाल नैचुरल है, मेरे बाल सच में इतने काले हैं और ये मेरी स्किन पर ये बहुत ही नॉर्मल लगते हैं.' Source: Bollywoodlife.com