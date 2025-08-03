इन मूवीज ने तेजी से कमाए थे 300 करोड़ रुपये, अब 'सैयारा' ने कसी कमर
Shashikant Mishra
| Aug 02, 2025
फिल्म 'जवान' को 300 करोड़ रुपये कमाने में 5 दिन का समय लगा था.
फिल्म 'पुष्पा 2' ने 5 दिनों में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था.
फिल्म 'एनिमल' ने 6 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'पठान' को 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने में 6 दिन लगे थे.
फिल्म 'गदर 2' ने 8 दिनों में 300 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री ली थी.
फिल्म 'स्त्री 2' ने 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन 8 दिन में कर लिया था.
अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' 300 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली है.
