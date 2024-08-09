श्रद्धा कपूर की इन फिल्मों को देख खुला रह जाएगा मुंह, आप भी बोलेंगे- 'भई वाह'
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 09, 2024
श्रद्धा कपूर की पहली हिट फिल्म आशिकी 2 थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया।
Source:
Bollywoodlife.com
एबीसीडी 2 डांस में श्रद्धा कपूर के कमाल डांस मूव्स ने फैंस को इंप्रेस कर दिया।
Source:
Bollywoodlife.com
बाघी 2 में श्रद्धा कपूर की बिंदास अंदाज फैंस को खूब पसंद आया था।
Source:
Bollywoodlife.com
छिछौरे भी श्रद्धा कपूर की हिट फिल्म रही है, जो बार बार ओटीटी पर देखी जाती है।
Source:
Bollywoodlife.com
एक विलेन में श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी खूब जमी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
हार्फ गर्लफ्रेंड में श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर की जोड़ी है।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर फिल्म हसीना पारकर में भी दिखीं, जो दाऊद इब्राहिम की बहन पर बनी है।
Source:
Bollywoodlife.com
साहो में श्रद्धा कपूर और प्रभास दिखे। फिल्म हिट रही।
Source:
Bollywoodlife.com
स्त्री श्रद्धा कपूर की शानदार फिल्मों में से एक है।
Source:
Bollywoodlife.com
तू झूठा मैं मक्कार में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग सबको पसंद आई।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आपका दिमाग घूमाने के लिए काफी हैं ये वेब सीरीज और मूवीज!
अगली वेब स्टोरी देखें.