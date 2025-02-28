शर्मिला टैगोर की सदाबहार फिल्में, कहानी देख आंखों में आ जाएंगे आंसू, इस जगह देखें एकदम फ्री
Shreya Pandey
| Feb 28, 2025
हिंदी सिनेना की लीजेंड्री एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने बॉलीवुड में कई फिल्में की हैं. अपने समय में ये बेहद खूबसूरत थी.
इन्होंने कई बड़े-बड़े एक्टरों के साथ भी काम किया है. इनकी फिल्में जब रिलीज होती थी तब सिनेमाहॉल में लोगों की भीड़ लग जाती थी.
हम आपको शर्मीला की सबसे शानदार फिल्मों के बारे में बता रहें हैं, जिसे आप वीकेंड पर देख सकते हैं.
‘अमर प्रेम’ यह फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी. इसमें शर्मीला ने राजेश खन्ना के साथ काम किया है.
‘अनुपमा’ फिल्म में शर्मीला और धर्मेंद्र ने लीड रोल निभाया है. इस फिल्म को कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन भी मिले हैं.
‘आराधना’ में शर्मीला और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाया है. इसमें दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘कश्मीर की कली’ शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर ने मुख्य किरदार में हैं. ये एक रोमांटिक फिल्म है.
‘सफर’ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की ये फिल्म भी शानदार है. इसे देख आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.
