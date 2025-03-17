प्रेमिका से हो गया गया ब्रेक अप? तो जरूर सुनें एआर रहमान के ये सुपरहिट गाने, दिल को मिलेगा सुकून!

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 17, 2025

एआर रहमान इंडस्ट्री के फेमस सिंगर में एक हैं, इनके आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलता है.

एआर रहमान ने कई गाने गाए हैं. इन गानों को सुनकर आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा.

दिल से रे गाने को रहमान ने संगीत दिया था. यह गाना सुनकर बहुत सुकून मिलता है.

रांझणा फिल्म का गाना रांझणा में भी रहमान ने संगीत दिया है. इसे भी आप सुन सकते हैं.

तेरे बिना बेस्वादी गाना भी बहुत शानदार है. इस गाना को रहमान ने खुद ही गाया भी है.

जश्न ए बहारा में भी रहमान से अपना जादू बिखेरा है. ये जोधा अकबर फिल्म का गाना है.

छैयां छैयां सॉन्ग को आज भी लोग बहुत मन से सुनते हैं. इस गाने का शानदार म्यूजिक आपको प्रेमिका के यादों से निकाल सकता है.

