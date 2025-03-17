प्रेमिका से हो गया गया ब्रेक अप? तो जरूर सुनें एआर रहमान के ये सुपरहिट गाने, दिल को मिलेगा सुकून!
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 17, 2025
एआर रहमान इंडस्ट्री के फेमस सिंगर में एक हैं, इनके आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एआर रहमान ने कई गाने गाए हैं. इन गानों को सुनकर आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
दिल से रे गाने को रहमान ने संगीत दिया था. यह गाना सुनकर बहुत सुकून मिलता है.
Source:
Bollywoodlife.com
रांझणा फिल्म का गाना रांझणा में भी रहमान ने संगीत दिया है. इसे भी आप सुन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तेरे बिना बेस्वादी गाना भी बहुत शानदार है. इस गाना को रहमान ने खुद ही गाया भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
जश्न ए बहारा में भी रहमान से अपना जादू बिखेरा है. ये जोधा अकबर फिल्म का गाना है.
Source:
Bollywoodlife.com
छैयां छैयां सॉन्ग को आज भी लोग बहुत मन से सुनते हैं. इस गाने का शानदार म्यूजिक आपको प्रेमिका के यादों से निकाल सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सनी लियोनी ने साड़ी में फ्लॉन्ट किया फिगर, लोग बोले- 'ये कितनी...'
अगली वेब स्टोरी देखें.