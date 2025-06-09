'अंगूरी भाभी' ने मोनोकिनी में झरने के नीचे दिए पोज, फैंस बोले- 'काश मैं...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 09, 2025
टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' की पॉपुलर एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे अपनी एक्टिंग के साथ ही खूबसूरती से ध्यान खींचती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शुभांगी अत्रे यानी अंगूरी भाभी अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को दीवाना बना लेती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शुभांगी अत्रे ने एक बार फिर अपनी कुछ तस्वीरें की हैं. इनमें उन्होंने मोनोकिनी पहनकर झरने के नीचे पोज दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शुभांगी अत्रे का ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. फैंस उनकी अदाएं देखकर आहें भरने पर मजबूर हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'काश मैं वहां होता.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक फैन ने लिखा है, 24 साल की लग रही हो.'' एक फैन ने लिखा है, 'गजब की खूबसूरती है.'
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि शुभांगी अत्रे के पति का निधन हाल ही में हो गया था. उनकी एक बेटी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Mamata Kulkarni समेत Bigg Boss 19 के लिए अप्रोच हुए ये सेलेब्स, तीसरा नाम उड़ाएगा होश
अगली वेब स्टोरी देखें.