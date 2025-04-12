'अंगूरी भाभी' का बदला अंदाज, शुभांगी अत्रे के बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
Sadhna Mishra
| Apr 12, 2025
टीवी के पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' की अंगूरी भाभी ने संस्कारी इमेज को तोड़कर फैंस को अपना बोल्ड अवतार दिखाया है.
दरअसल, 'भाबीजी घर पर हैं' फेम शुभांगी अत्रे ने अपने बर्थडे पर ग्लैमरस फोटोशूट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया.
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर ब्लैक ड्रेस में रेड रोज डिटेलिंग वाली तस्वीरें शेयर कीं, जो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
शुभांगी ने परफेक्ट मेकअप और बोल्ड अंदाज में पोज देकर हर किसी का ध्यान खींचा है.
तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'A year wiser'
फैंस उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे, कोई उन्हें 'स्टनिंग' बता रहा है तो कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया.
शुभांगी की फोटोज पर टीवी एक्ट्रेस मेघा धाडे ने भी कमेंट किया, 'Wiser n Prettier Happy Birthday Baby.'
शुभांगी का ये अवतार बता रहा है कि आत्मविश्वास ही असली खूबसूरती है और उम्र सिर्फ नंबर.
उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग जमकर शेयर कर रहे हैं.
