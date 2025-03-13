सलमान खान की हीरोइन के साथ बड़ा हादसा, माथे पर आई गहरी चोट, लगे 13 टांके, अब कैसी है हालत?
Masummba Chaurasia
| Mar 13, 2025
सलमान खान की एक्ट्रेस फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं. वह कभी जिम में वर्कआउट करती हैं, तो कभी हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं.
हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री की, जो फिट रहने के लिए अकसर आउटडोर गेम्स भी खेलती हैं, लेकिन इस बार एक खेल ने उन्हें बड़ी चोट दी है .
दरअसल, भाग्यश्री पिकलबॉल खेलते समय गंभीर रूप से घायल हो गईं. खेल के दौरान उन्हें आंख के ऊपर गहरी चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की, जिसके बाद उन्हें 13 टांके आए हैं. चोट लगने के बाद भाग्यश्री की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
तस्वीरों में देखा जा सकता है, कि एक्ट्रेस अस्पताल में ग्रीन मेडिकल गाउन पहने हुईं हैं, और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं.
एक तस्वीर में वह बेहोश नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उनके माथे पर सफेद पट्टी बंधी हुई दिख रही है, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान भी झलक रही है.
भाग्यश्री की इन तस्वीरों को देखकर फैंस काफी परेशान हो गए हैं, और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.
हालांकि, तस्वीरों से यह भी जाहिर हो रहा है, कि वह इस चोट का हिम्मत से सामना कर रही हैं. बहरहाल, पहले से उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है.
उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक होकर फिर से अपने रूटीन में लौट आएंगी.
