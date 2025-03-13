सलमान खान की हीरोइन के साथ बड़ा हादसा, माथे पर आई गहरी चोट, लगे 13 टांके, अब कैसी है हालत?

हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री की, जो फिट रहने के लिए अकसर आउटडोर गेम्स भी खेलती हैं, लेकिन इस बार एक खेल ने उन्हें बड़ी चोट दी है . Source: Bollywoodlife.com