सलमान खान की हीरोइन के साथ बड़ा हादसा, माथे पर आई गहरी चोट, लगे 13 टांके, अब कैसी है हालत?

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 13, 2025

सलमान खान की एक्ट्रेस फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं. वह कभी जिम में वर्कआउट करती हैं, तो कभी हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री की, जो फिट रहने के लिए अकसर आउटडोर गेम्स भी खेलती हैं, लेकिन इस बार एक खेल ने उन्हें बड़ी चोट दी है .

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, भाग्यश्री पिकलबॉल खेलते समय गंभीर रूप से घायल हो गईं. खेल के दौरान उन्हें आंख के ऊपर गहरी चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

Source: Bollywoodlife.com

डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की, जिसके बाद उन्हें 13 टांके आए हैं. चोट लगने के बाद भाग्यश्री की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों में देखा जा सकता है, कि एक्ट्रेस अस्पताल में ग्रीन मेडिकल गाउन पहने हुईं हैं, और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक तस्वीर में वह बेहोश नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उनके माथे पर सफेद पट्टी बंधी हुई दिख रही है, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान भी झलक रही है.

Source: Bollywoodlife.com

भाग्यश्री की इन तस्वीरों को देखकर फैंस काफी परेशान हो गए हैं, और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, तस्वीरों से यह भी जाहिर हो रहा है, कि वह इस चोट का हिम्मत से सामना कर रही हैं. बहरहाल, पहले से उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक होकर फिर से अपने रूटीन में लौट आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Holi पर फुल ऑन होगा एंटरटेनमेंट, एक साथ रिलीज होंगी ये 8 फिल्में और वेब सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.