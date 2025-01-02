Salman Khan को लेकर इस एक्ट्रेस को हुई थी गलतफहमी, बोलीं- 'लगता था फ्लर्टिंग कर रहे हैं'
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 02, 2025
सलमान खान ने कई एक्ट्रेस के साथ काम किया है और कई हसीनाएं तो उनकी अच्छी दोस्त भी बन गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान अपने सेट पर सारी एक्ट्रेसेस के साथ एक फ्रेंडली माहौल बनाकर रखते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इस एक एक्ट्रेस को सलमान खान को लेकर एक गलतफहमी हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, एक्ट्रेस भाग्यश्री को फिल्म 'मैंने प्यार किया' का गाना 'दिल दीवाना' की शूटिंग के दौरान गलतफहमी हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सॉन्ग 'दिल दीवाना' के दौरान भाग्यश्री को लगा कि सलमान खान उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन बाद में भाग्यश्री को यह एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
भाग्यश्री ने बताया सलमान खान जब सेट पर आते मेरे पास आकर बैठ जाते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
भाग्यश्री ने बताया कि सलमान खान उनके पीछे घूमते रहते थे और गाने गाते रहते थे. तब वो सोचती थीं कि ये क्या हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
भाग्यश्री ने बताया कि फिर उन्हें बाद में जाकर इस बात का एहसास हुआ कि वो फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भाग्यश्री ने बताया कि सलमान खान सेट पर एक उनके साथ जेंटलमैन की तरह पेश आते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हॉटनेस की दुकान है YRKKH की 'अभिरा', एक्ट्रेस के ये 10 लुक कॉपी कर लगेंगी पटाखा
अगली वेब स्टोरी देखें.