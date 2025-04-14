रेड ड्रेस में कहर बनकर उतरीं आकांक्षा पुरी, तस्वीरें देख थम गईं सांसें
Sadhna Mishra
| Apr 14, 2025
भोजपुरी स्टार आकांक्षा पुरी ने अपने नए इंस्टाग्राम फोटोशूट से फिर सबका ध्यान खींचा है.
रेड ऑफ-शोल्डर क्रॉप टॉप और स्कर्ट में वो गजब की खूबसूरत लग रही हैं.
हेवी ईयररिंग्स, गोल्डन एक्सेसरीज़ और खुले बालों ने उनके लुक को और चमकदार बनाया.
कैप्शन में लिखा, 'Owning the night' और #style, #fashion जैसे हैशटैग जोड़े.
तस्वीरों को 40 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले, फैंस ने दिल और फायर इमोजी बरसाए.
राखी सावंत ने भी 'फायर' कमेंट कर आकांक्षा के लुक की तारीफ की.
आकांक्षा का फैशन सेंस और सोशल मीडिया ऐक्टिविटी हमेशा उन्हें सुर्खियों में रखता है.
ये लुक दिखाता है कि वो हर मौके को अपने स्टाइल से खास बनाना जानती हैं.
