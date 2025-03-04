पिंक ड्रेस में कहर बन कर टूट पड़ी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, देसी लुक को देख फैंस हुए लट्टू
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 04, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. लोग इनकी फिल्मों के दीवाने हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षरा सिंह जिन्हें लोग प्यार से 'भोजपुरी की क्वीन' कहते हैं, ये एक्टिंग के साथ-साथ गाना भी गाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इंडस्ट्री के अलावे ये सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिंव रहती हैं. ये सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पिंक ड्रेस में फोटो शेयर की हैं. फोटो में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने पिंक कलर की कढ़ाई वाली प्लाजो पैंट ब्लाउज और श्रग पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
पिंक ड्रेस में एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप किया है., जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अलग-अलग लुक में नजर आ रहीं हैं, जिसे देख फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जवानी के दिनों में ऐसी लगती थी श्रीदेवी, खूबसूरती देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
अगली वेब स्टोरी देखें.