अक्षरा सिंह ने ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में मचाया कहर, तस्वीरें देख बढ़ गया फैंस का पारा

अक्षरा सिंह ने ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में मचाया कहर, तस्वीरें देख बढ़ गया फैंस का पारा
Shreya Pandey
| Feb 17, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से फेमस हैं. ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.
अक्षरा सिंह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हाल ही में फोटो अपलोड की हैं, जिनमें वो बेहद हसीन और खूबसूरत लग रहीं हैं.
फोटो में एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की थाई हाई स्लिट गाउन पहना है. एक्ट्रेस की इस फोटो को लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.
फोटो में एक्ट्रेस ने ड्रेस के साथ इयरिंग पहना हुआ है, जो इनकी लुक में चार चांद लगा रहा है.
अक्षरा सिंह ने ड्रेस के साथ बालों को भी स्टाइलिश लुक दिया है. जो देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहा है.
फोटो में अक्षरा ने एक से बढ़कर एक शानदार पोज दिया है, जिसे देखकर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं हैं.
फोटो के कैप्शन में अक्षरा सिंह ने लिखा कि, दुबई में कैप्टन स्टील के ब्रांड एंबेसडर के रूप में चमक रही हूं.
