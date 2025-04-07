इस भोजपुरी हसीना के क्रॉप टॉप लुक ने लगाई आग!, हर एक पोज पर फिदा हुए फैंस
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 06, 2025
भोजपुरी की ग्लैमर क्वीन मोनालीसा ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फिर से फैंस का दिल जीत लिया है.
इन फोटोज में वो ग्रीन स्कर्ट और क्रॉप टॉप में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बनता है.
तस्वीरों के साथ मोनालीसा ने कैप्शन में लिखा, 'स्टाइल के साथ खिल रही हूं,' जो उनके कॉन्फिडेंस को बयां करता है.
फैंस उनकी इन तस्वीरों को देखकर दीवाने हो गए हैं, जमकर लाइक कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में दिल और फायर इमोजी की बरसात कर रहे हैं.
एक फैन ने तो उनकी तारीफ में लिख, 'आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं,' और बाकी भी उनकी अदाओं के कायल हो गए.
मोनालीसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है और वो भोजपुरी फिल्मों के साथ-साथ हिंदी टीवी शोज में भी अपनी छाप छोड़ चुकी हैं.
2010 में वो 'बिग बॉस 10' में नजर आई थीं, जहां उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी. आज भी वो अपने फैशन सेंस से सबको इम्प्रेस करती हैं.
