इस भोजपुरी हसीना के क्रॉप टॉप लुक ने लगाई आग!, हर एक पोज पर फिदा हुए फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 06, 2025

भोजपुरी की ग्लैमर क्वीन मोनालीसा ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फिर से फैंस का दिल जीत लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में वो ग्रीन स्कर्ट और क्रॉप टॉप में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बनता है.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों के साथ मोनालीसा ने कैप्शन में लिखा, 'स्टाइल के साथ खिल रही हूं,' जो उनके कॉन्फिडेंस को बयां करता है.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस उनकी इन तस्वीरों को देखकर दीवाने हो गए हैं, जमकर लाइक कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में दिल और फायर इमोजी की बरसात कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक फैन ने तो उनकी तारीफ में लिख, 'आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं,' और बाकी भी उनकी अदाओं के कायल हो गए.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालीसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है और वो भोजपुरी फिल्मों के साथ-साथ हिंदी टीवी शोज में भी अपनी छाप छोड़ चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

2010 में वो 'बिग बॉस 10' में नजर आई थीं, जहां उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी. आज भी वो अपने फैशन सेंस से सबको इम्प्रेस करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Indian Idol 15 की विनर बनीं ये कंटेस्टेंट, जीती इतनी प्राइज मनी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.