मोनालिसा ने दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'मैम आपने तो इंटरनेट...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 04, 2025
भोजपुरी अदाकारा मोनालिसा की एक्टिंग के साथ ही उनकी बोल्ड अदाओं का जवाब नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है और बोल्ड अदाएं दिखाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने फोटोशूट के दौरान क्रॉप टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहना हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें अपने तमाम चाहने वाले फैंस के लिए शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यारे रिएक्शन भी दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फैन ने लिखा है, 'मैम आपने तो इंटरनेट पर आग लगा दी.' एक फैन ने लिखा है, 'वाह मोना जी.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है अजय देवगन की 'रेड 2', तीसरे दिन की कमाई ने उड़ाए होश
अगली वेब स्टोरी देखें.