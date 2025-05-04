मोनालिसा ने दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'मैम आपने तो इंटरनेट...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 04, 2025

भोजपुरी अदाकारा मोनालिसा की एक्टिंग के साथ ही उनकी बोल्ड अदाओं का जवाब नहीं है.

मोनालिसा अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

मोनालिसा ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है और बोल्ड अदाएं दिखाई हैं.

मोनालिसा ने फोटोशूट के दौरान क्रॉप टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहना हुआ था.

मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें अपने तमाम चाहने वाले फैंस के लिए शेयर की हैं.

मोनालिसा की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यारे रिएक्शन भी दे रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, 'मैम आपने तो इंटरनेट पर आग लगा दी.' एक फैन ने लिखा है, 'वाह मोना जी.'

