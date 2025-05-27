बनारसी साड़ी में मोनालिसा ने बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी, स्टाइलिश ब्लाउज में यूं फ्लॉन्ट किया फिगर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 27, 2025
मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर आग लगा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में एक्ट्रेस बनारसी साड़ी के साथ डीप नेक स्टाइलिश ब्लाउज में बेहद खूबसूरती सी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी के साथ मैचिंग हैवी नेकलेस और बालों के खूबसूरत जूड़ा स्टाइल के साथ उनका लुक एकदम रॉयल लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रेडिशनल साड़ी में मोनालिसा का बवाल लुक देख फैंस कमेंट्स मे तारीफों की बारिश कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में मोनालिसा का कॉन्फिडेंस और ग्रेस दोनों ही फैंस को खूब भा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अगर मोनालिसा के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक बार फिर वह स्टार प्लस के शो 'जादू तेरी नजर' में वापसी कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, अभी उनके किरदार का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शो में उनकी मौजूदगी से दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 22 साल की अनुष्का सेन ने ऑफ शोल्डर ड्रेस मे दिखाई कातिल अदाएं, फैंस बोले- 'फ्रांस की गली में...'
अगली वेब स्टोरी देखें.