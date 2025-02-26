देसी लुक में कयामत लगती हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, अदाएं और नजाकत देख हो जाएंगे आशिक
भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मोनालिसा हुस्न परी से कम नहीं हैं. इनकी अदाएं लोगों पर जादू चलाने को काफी है.
मोनालिसा सभी ऑउटफिट में कमाल लगती हैं लेकिन इसका देसी अवतार लोगों को दीवाना बना लेता है.
रेड साड़ी के साथ सिंदूर बिंदी लगाए मोनालिसा बहुत सुंदर लग रहीं हैं. इनका ये अवतार लोगों को बहुत पसंद है.
इस फोटो में एक्ट्रेस भरतनाट्यम ड्रेस में दिखा रहीं हैं, उन्होंने बहुत सी ज्वेलरी भी पहना है.
मिस ब्यूटी मोनालिसा लाल साड़ी में सिंदूर और ज्वेलरी में एकदम अप्सरा लग रहीं हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस सक्विन साड़ी पहना है और शानदार पोज में बैठी नजर आ रहीं हैं. इनका लुक कमाल लग रहा है.
हॉल्टर ब्लाउज के साथ पीले में एक्ट्रेस का लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है. ये तस्वीरें लोगों को बहुत पसंद आई थी.
ब्लू कलर की साड़ी में एक्ट्रेस का लुक एकदम रॉयल लग रहा है. इस फोटो को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
