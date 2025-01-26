स्विमिंग पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया ग्लैम अंदाज, शॉर्ट ड्रेस पहनकर...
Masummba Chaurasia
| Jan 26, 2025
मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अकसर फैंस के बीच अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करती रहतीं हैं.
हाल ही में मोनालिसा ने स्वीमिंग पूल के पास से कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में मोनालिसा का गजब का हॉट अवतार दिख रहा है.
स्काई ब्लू, पिंक और ग्रीन फ्लोरल कलर की प्रिंटेड फ्रंट ऑपन टॉप और शॉर्ट में मोनालिसा बेहद ग्लैमरस दिख रहीं हैं.
हाफ नॉड हेयर और मिनिमल मेकअप जहां उनके लुक को कम्प्लीट कर रहा है, वहीं उन्हें बेहद गॉर्जियस भी दिखा रहा है.
इस लुक में एक्ट्रेस ने स्वीमिंग पूल के पास एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं, जिसमें वो बेहद हॉट और ग्लैमरस नजर आ रहीं हैं.
एक्ट्रेस की फोटोज पर फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, 'आप सुंदरता की पूर्ण मूर्ति हैं.'
दूसरे यूजर ने लिखा, 'सो हॉट, एंट सो ब्यूटीफुल' अन्य यूजर्स ने गॉर्जियस, तो कइयों ने ढेर सारे हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में पोस्ट किए.
