वन पीस ड्रेस में मोनालिसा की बोल्डनेस ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, हुस्न देख थम गई फैंस की धड़कनें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 03, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने एक बार फिर से अपने हॉट और स्टाइलिश अंदाज से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.
हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वन पीस ड्रेस में कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में उनका किलर लुक और कॉन्फिडेंस फैंस को दीवाना बना रहा है.
व्हाइट ड्रेस, डार्क मेकअप और ओपन हेयर में उनका ये अवतार इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
मोनालिसा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हर तस्वीर एक कहानी कहती है.'
मोनालिसा की हर तस्वीर पर उनके चाहने वाले जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.
किसी ने उन्हें 'भोजपुरी की रानी' कहा तो किसी ने 'बोल्ड एंड ब्यूटीफुल' बताया.
मोनालिसा अब तक कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं.
