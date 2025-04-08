मोनालिसा के पूलसाइड पोज ने उड़ाए फैंस के होश, बोले- 'जान लेबू का ये...'
Sadhna Mishra
| Apr 08, 2025
भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार मोनालिसा इन दिनों लगातार अपनी हॉट और ग्लैमरस फोटोज से धमाल मचा रही हैं.
वहीं इस बीच एक्ट्रेस ने एक बार फिर से इंटरनेट पर आग लगा दी है. अब एक्ट्रेस ने अपनी पूल साइड फोटोज शेयर की है.
इन फोटोज में मोनालिसा ब्लैक स्विमसूट और फ्लोरल टॉप पहने नजर आ रही हैं. इसमें वो इतनी ग्लैमरस लग रही हैं कि नजर हटाना मुश्किल है.
फैंस उनके लुक पर फिदा हो रहे हैं और कमेंट्स में जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें 'सुपर ब्लास्ट' बता रहा है, तो कोई 'सो प्रिटी.'
वहीं एक ने तो लिखा, 'जान लेबू का ये बबुनी'. फोटोज में मोनालिसा की हर अदा पर लोग दिल हार रहे हैं.
वहीं इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Dipping Toes ... Making Memories.' ये लाइन उनके मस्तमौला अंदाज को दिखाती है.
मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के साथ-साथ फैशन सेंस के लिए भी मशहूर हैं. हर लुक में वो कमाल ढाती हैं.
इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग गजब की है. हर पोस्ट पर लाइक्स-कमेंट्स की बरसात होती है. इस बार भी फैंस ने तारीफों में कोई कसर नहीं छोड़ी.
