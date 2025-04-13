क्रॉप टॉप में मोनालिसा ने दिखाई किलर अदाएं, फैंस बोले-'कितनी क्यूट हैं आप साबुन...'
Sadhna Mishra
| Apr 13, 2025
भोजपुरी सिनेमा की चमकती हसीना मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी फोटोज वीडियो शेयर कर रही हैं.
वहीं अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस के बीच तहलका मचा रही हैं.
इन तस्वीरों में मोनालिसा शॉर्ट टॉप और जींस में नजर आ रही हैं और उनके कातिलाना पोज हर किसी को दीवाना बना रहे हैं.
मोनालिसा की इन फोटोज को उनके फैंस जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में तारीफों की बौछार हो रही है.
एक फैन ने उनकी तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, 'आप तो तितली हो,' जो उनकी खूबसूरती की मिसाल दे रहा है.
वहीं एक तो हद ही कर दी. उसने लिखा, 'इतना क्यूट हो आप, साबुन खाती हैं क्या आप?'
बता दें कि, मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है, भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
भोजपुरी फिल्मों के अलावा मोनालिसा ने 'बिग बॉस 10' और 'नच बलिए 8' जैसे पॉपुलर हिंदी टीवी शोज में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.
उनकी ये तस्वीरें एक बार फिर साबित करती हैं कि मोनालिसा ना सिर्फ टैलेंटेड हैं, बल्कि स्टाइल और ग्लैमर में भी सबसे आगे हैं.
