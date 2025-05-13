बोल्डनेस की हद पार! नेहा मलिक ने एफिल टावर के सामने बाथरोब में दिए आग लगाते पोज
Sadhna Mishra
| May 12, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक इन दिनों पेरिस में अपनी मां के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
वहीं एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पेरिस ट्रिप की लेटेस्ट हॉट फोटोज शेयर कर तहलका मचा दिया है.
तस्वीरों में नेहा होटल की बालकनी से एफिल टावर के साथ बाथरोब में बोल्ड पोज देती नजर आ रही हैं.
उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अपने होटल के कमरे से एफिल टावर के जादुई नजारे के साथ जागना...'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा- 'पेरिस, तुम मेरे दिल में हो,' जो उनके ट्रिप की खुशी बयां करता है.
फोटोज में नेहा का ग्लो और कॉन्फिडेंस फैन्स को काफी अट्रैक्ट कर रहा है.
सोशल मीडिया पर नेहा की बोल्डनेस की तारीफ के साथ-साथ उनकी स्टाइल को भी खूब पसंद किया जा रहा है.
