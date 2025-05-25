Cannes में सिंड्रेला बन इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने जीता सबका दिल, व्हाइट गाउन में ढाया कहर
Sadhna Mishra
| May 25, 2025
78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में दुनियाभर की हसीनाएं फैशन का एक से बढ़कर एक जलवा बिखेर रही हैं.
वहीं इस बार कान्स के रेड कार्पेट पर भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक ने भी अपने अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है.
आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय जैसी बड़ी हसीनाएं के बीच नेहा मलिक ने अपनी खास जगह बना ली है.
एक्ट्रेस ने अपने दूसरे लुक में व्हाइट सैटिन गाउन पहनकर फेयरीटेल वाइब दे डाली.
नेहा की ये सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेस लोगों को एकदम सिंड्रेला की याद दिला रही है.
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कान्स 2025 का एंड एक फेयरीटेल नोट पर होना चाहिए.'
सोशल मीडिया पर शेयर की गई उनकी फोटो को लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं.
