इंडो-वेस्टर्न लुक में छाईं नेहा मलिक, कातिलाना पोज और अलबेला अंदाज देख फैंस बोले- 'स्वर्ग...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 28, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक इन दिनों फ्रांस में आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिवल में जमकर धूम मचा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का अब लेटेस्ट लुक सामने आया है, जिसमें वह इंडो-वेस्टर्न लुक में तहलका मचाती दिखाई दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा की इन तस्वीरों और उनके ग्लैमरस अंदाज ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में एक्ट्रेस ऑफ शोल्डर लाइट गोल्डन टॉप और सी ब्लू लहंगे में बेहद स्टाइलिश और यूनिक नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ तस्वीरों में वो दुपट्टा हवा में लहराते हुए कातिलाना अदाओं से दिल चुराती दिखीं.
Source:
Bollywoodlife.com
बैकग्राउंड में दिख रहा नेचुलर व्यू भी उनके लुक को और भी रॉयल बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस नेहा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने तो यह तक कह दिया, 'लगता है स्वर्ग से परी आ गई हो.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर तहलका मचा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'आशिकी 3' गर्ल श्रीलीला के फोटोशूट ने मचाई खलबली, कार्तिक आर्यन का रिएक्शन वायरल
अगली वेब स्टोरी देखें.