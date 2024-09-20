बिग बी संग काम करने वाली कौन है भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े?

Ankita Kumari | Sep 20, 2024

भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े की गिनती खूबसूरत हसीनाओं में होती है।

एक्ट्रेस पाखी हेगड़े ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं।

पाखी ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन चैनल के शो 'मैं बनूंगी मिस इंडिया' से की थी।

पाखी ने भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है।

बता दें, पाखी हेगड़े ने बॉलीवुड के बिग बी उर्फ अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया है।

पाखी हेगड़े ने भोजपुरी फिल्म गंगा देवी में अमिताभ बच्चन की बहू का किरदार निभाया था।

पाखी हेगड़े ने 2014 में उमेश हेगड़े से शादी की थी, जिनसे उनकी दो प्यारी बेटियां हैं।

शादी के कुछ सालों बाद ही पाखी का तलाक हो गया था।

पाखी एक प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रही है और उन्होंने फिल्म एंड फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की है।

